Probabili formazioni Salernitana-Udinese: Bonazzoli con Djuric, prima da titolare per Nestorovski

Il destino, che in questo caso coincide con la salvezza, nelle proprie mani: situazione non proprio da buttare per la Salernitana che, battendo l'Udinese all'Arechi, si garantirebbe la permanenza in Serie A a prescindere dal risultato del Cagliari a Venezia.

La squadra di Nicola non vuole fallire il secondo e ultimo match-point a disposizione dopo quello di Empoli: il rigore parato da Vicario a Perotti ha tenuto ancora aperta la lotta per non retrocedere, che altrimenti si sarebbe chiusa con una giornata d'anticipo.

Assenze pesanti tra i campani, privi dello squalificato Ederson e degli infortunati Ranieri e Sepe: tra i pali tocca a Belec, a coordinare la manovra torna Bohinen dopo il turno di stop. Djuric saldo in avanti, coadiuvato da uno tra Bonazzoli e Verdi: in leggero vantaggio l'ex Inter.

Silvestri, operato per un'ernia inguinale, si è aggiunto alla lista degli indisponibili di Cioffi: fiducia al secondo Padelli in porta. La novità più importante riguarda però il reparto avanzato: accanto a Deulofeu è la volta di Nestorovski, alla prima da titolare in stagione con la maglia bianconera.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Zortea; Bonazzoli, Djuric.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski.