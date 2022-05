Vicario fa felice il Cagliari, proprietario del suo cartellino: "Una speranza per i miei compagni"

Tanti interventi strepitosi, al netto dell'errore nell'azione del goal di Bonazzoli: l'Empoli-Salernitana di Guglielmo Vicario ha tanto da raccontare, con il rigore parato nel finale a Perotti come ciliegina sulla torta.

Il portiere friulano è stato nettamente il migliore in campo al 'Castellani', dove il risultato di parità tiene ancora intatte le speranze di salvezza del Cagliari, club molto caro al classe 1996 che in caso di successo odierno della Salernitana sarebbe momentaneamente scivolato a -4 in classifica.

Il cartellino di Vicario, infatti, è ancora di proprietà dei sardi che la scorsa estate lo avevano ceduto in prestito con diritto di riscatto: intervistato da 'DAZN', l'estremo difensore ha così commentato la sua super prestazione, lasciando trasparire una certa soddisfazione.

"E' un messaggio di speranza per i miei compagni del Cagliari".

A Cagliari avranno sicuramente apprezzato, in attesa del match che vale una stagione all'Unipol Domus contro l'Inter, fresca di trionfo in Coppa Italia: ostacolo, almeno sulla carta, proibitivo tra gli isolani e la permanenza in Serie A.