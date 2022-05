Salernitana-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Udinese

Salernitana-Udinese Data: 22 maggio 2022

22 maggio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Davide Nicola, al termine di una grande rimonta nel girone di ritorno, si gioca la salvezza nella 38ª e ultima giornata di Serie A affrontando in casa l'Udinese di Gabriele Cioffi, ormai certa da tempo della sua permanenza nel massimo campionato e priva di grandi obiettivi. I campani sono quartultimi in classifica con 31 punti, 2 in più del Cagliari, in virtù di 7 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte, i friulani occupano la 12ª posizione a quota 44, con un cammino di 10 successi, 14 pareggi e 13 k.o.

La Salernitana, che è in svantaggio sul Cagliari per la differenza reti generale, si salva se batte l'Udinese o se pareggia o perde e il Cagliari non vince. L'unico precedente disputatosi in Serie A fra le due formazioni in casa dei granata il 7 febbraio 1999 vide una vittoria dei bianconeri ospiti per 1-2, grazie ai goal di Tomas Locatelli e Marcio Amoroso, con l'unico punto campano arrivato su autorete del difensore avversario Pierini.

In virtù di 4 vittorie e 3 pareggi, la Salernitana è imbattuta nelle ultime 7 gare: l'ultima neopromossa a fare meglio fu il Verona, che arrivò a 9 risultati utili consecutivi nel torneo nel 2020. L'Udinese, invece, ha collezionato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 giornate. I friulani fra le 20 squadre sono quella che ha realizzato il maggior numero di reti con i difensori, ben 16.

Federico Bonazzoli, autore di 10 goal, è il miglior marcatore della Salernitana, dall'altra parte spiccano le 13 marcature di Gerard Deulofeu, che se andasse a segno diventerebbe il primo giocatore dell'Udinese a raggiungere almeno 14 reti stagionali da Antonio Di Natale nel 2014/15.

L'attaccante granata Simone Verdi, inoltre, ha nei bianconeri una delle sue vittime preferite in Serie A con 3 goal segnati in carriera all'avversario di giornata. Solo con la Sampdoria (4 centri) ha fatto di meglio. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-UDINESE

Salernitana-Udinese si disputerà la sera di domenica 22 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio di inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, e sarà la 4ª in Serie A fra le due squadre, è previsto alle ore 21.00.

DOVE VEDERE SALERNITANA-UDINESE IN TV

La sfida Salernitana-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure al TIMVISION BOX.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Udinese su DAZN è stata affidata a Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

SALERNITANA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

La partita Salernitana-Udinese, tramite DAZN, sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili e sul proprio pc o notebook. Per prendere visione del match su tablet, smartphone, iPhone o iPad, occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionarlo fra quelli in programmazione nel palinsesto. Nel secondo caso, invece, basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e individuare la gara che ci interessa.

Dopo il fischio finale, i clienti avranno anche la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con GOAL potrete seguire l'importante sfida Salernitana-Udinese anche in diretta testuale sul sito. Sul portale troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-UDINESE

Nicola schiererà i campani con il 3-5-2. Davanti a Sepe, la difesa sarà composta da Gyomber, Radovanovic e Fazio. A centrocampo peserà l'assenza del brasiliano Ederson, squalificato: la regia sarà affidata a Bohinen, con Lassana Coulibaly e Kastanos (in vantaggio su Mamadou Coulibaly) mezzali. Sulle fasce giocheranno Mazzocchi a destra e Ruggeri, favorito su Zortea, a sinistra. Davanti probabile coppia d'attacco Verdi-Djuric, con l'ex bolognese che potrebbe spuntarla su Bonazzoli.

Cioffi utilizzerà un modulo speculare e con ogni probabilità darà spazio a Padelli fra i pali al posto del titolare Silvestri, infortunato. Davanti a lui Rodrigo Becão, Pablo Marí e Perez (in vantaggio su Nuytinck) a comporre la linea a tre difensiva. Molina e Udogie saranno i due esterni, mentre in cabina di regia ci sarà Walace, con Pereyra e Makengo mezzali. Davanti tandem formato da Deulofeu, fresco di convocazione con la Catalogna, e Pussetto. Ai box per problemi fisici, oltre all'estremo difensore titolare, anche Success, Beto e Santurro.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Ruggeri; Verdi, Djuric.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Rodrigo Becão, Pablo Marì, Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.