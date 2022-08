Probabili formazioni Salernitana-Sampdoria: Dia con Bonazzoli nell’attacco dei campani

La Salernitana ospita la Sampdoria nel terzo turno del campionato di Serie A: Dia nell'attacco dei campani, Giampaolo punta su Caputo.

Appaiate in classifica a quota un punto, Salernitana e Sampdoria si affrontano nel terzo turno del campionato di Serie A.

Entrambe reduci da pareggi (0-0 con l’Udinese per i campani e 0-0 con la Juventus per i liguri), le due squadre cercheranno all’Arechi quel risultato che consenta loro di fare un importante balzo in avanti in classifica.

Per l’occasione, Davide Nicola si affiderà ad un 3-5-2 nel quale Buon, Fazio e Gyomber completeranno il pacchetto di difesa davanti a Sepe.

Candreva e Mazzocchi saranno chiamati a presidiare gli out di destra e sinistra, mentre il terzetto di mediana sarà composto da Maggiore, Coulibaly e Vilhena. In attacco sarà Dia la spalla di Bonazzoli.

Marco Giampaolo schiererà invece la sua squadra in campo con un 4-1-4-1 nel quale Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello saranno i quattro elementi della linea di difesa. In porta toccherà ovviamente ad Audero.

Vieira sarà invece l’uomo più ‘basso’ di un centrocampo che prevederà Leris e Djuricic esterni, con Rincon e Sabiri centrali. In attacco Caputo agirà da unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SAMPDORIA

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.