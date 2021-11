Probabili formazioni Salernitana-Sampdoria: si rivede Quagliarella

Se la Salernitana si aspettava un campionato difficile, fatto di sofferenza e rincorse, lo stesso non può essere detto per la Sampdoria: la squadra blucerchiata è una delle delusioni del campionato, stazionante al terzultimo posto con 9 punti, appena due in più rispetti agli avversari odierni.

Colantuono sogna il sorpasso ai danni di D'Aversa e, per riuscirci, si affida all'estro di Ribery, trequartista dietro a Simy e Bonazzoli. Centrocampo orfano dell'infortunato Mamadou Coulibaly: presente invece il suo omonimo, Lassana, con Di Tacchio nel ruolo di regista e Obi in quello di mezzala. Zortea, Strandberg, Gyomber e Ranieri compongono la difesa a protezione dei pali di Belec.

Ospiti privi delle geometrie dello squalificato Adrien Silva: Ekdal e Thorsby a interdire, Candreva e Verre a spingere sulle corsie laterali. In avanti c'è il ritorno di Quagliarella, rimasto seduto in panchina contro il Bologna: accanto a lui spazio a Caputo. Dietro fiducia al giovane Dragusin, completano il reparto arretrato Bereszynski, Colley e Augello. Audero guardiano della porta.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Lassana Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Ribery; Simy, Bonazzoli. All. Colantuono

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Dragusin, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa