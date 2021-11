Salernitana-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Sampdoria

Salernitana-Sampdoria Data: 21 novembre 2021

21 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Una sfida salvezza. La gara tra Salernitana e Sampdoria rischia di essere già un crocevia importante per entrambe le formazioni. I campani, dopo il cambio di tecnico (via Castori, dentro Colantonuo) hanno vinto una gara, ma perso le altre due. I liguri, invece, navigano in cattive acque: tre sconfitte di fila, la posizione di D'Aversa in bilico. Due squadre alla disperata ricerca di punti, ma probabilmente è la Sampdoria quella ad essere più inguaiata.

La Salernitana ha 7 punti con 2 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte con 10 reti fatte e 26 subite. Quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque gare. In casa i punti sono 4 con una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte con 5 reti fatte e 12 subite.

La Sampdoria ha 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte con 15 reti realizzate e 25 subite. Sono quattro le sconfitte nelle ultime cinque gare con sola vittoria. Lontano da Marassi sono 4 i punti con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte con sei reti fatte e nove subiti.

Le squadre si sono affrontate nel 2020 in Coppa Italia con il successo di misura dei doriani sui campani per 1-0. L'ultimo precedente in Serie A risale addirittura al secolo scorso: 2-0 per la Salernitana contro la Sampdoria.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-SAMPDORIA

Il match che mette di fronte Salernitana e Sampdoria è in programma per domenica 21 novembre 2021, allo stadio 'Luigi Arechi' di Salerno. Il calcio d'inizio della gara verrà dato alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SALERNITANA-SAMPDORIA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il confronto tra le formazioni di Colantuono e D'Aversa. Con una moderna smart tv potrete godervi la diretta televisiva del match semplicemente accedendo all'app.

In alternativa, possedendo uno tra i dispositivi elencati di seguito e collegandoli ad un televisore non di ultima generazione, avrete modo di usufruire del medesimo servizio. Di tale elenco fa parte il TIMVISION BOX, determinate console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o supporti come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

SALERNITANA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Se siete in viaggio o comunque impossibilitati a vedere la partita in tv, potrete contare sulla diretta streaming. Basterà disporre di un computer fisso o portatile e accedere al sito di DAZN oppure scaricare la specifica app per smartphone o tablet.

La sfida sarà visibile anche in un secondo momento, essendo disponibile per intero on demand su DAZN così come gli highlights.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra Salernitana e Sampdoria verrà raccontata per DAZN da Alberto Santi, con il supporto di Fabio Bazzani per quanto riguarda il commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal non vi faremo perdere nulla di Salernitana-Sampdoria. Su questo portale troverete le formazioni ufficiali e il consueto racconto con le azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SAMPDORIA

4-3-1-2 per la Salernitana, con Belec con Zortea e Ranieri terzini e Strandberg e Gyomber in mezzo. Lassana Coulibaly, Di Tacchio e Obi in mediana. Ribery alle spalle di Simy e Bonazzoli in attacco.

4-3-3 per la Sampdoria con Audero in porta, Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello in difesa. Thorsby, Ekdal e Adrien Silva in mezzo. Candreva, Caputo e Gabbiadini in attacco.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Ribery; Simy, Bonazzoli.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Thorsby, Ekdal, Askildsen; Candreva, Caputo, Gabbiadini.