Il Milan riparte in casa della Salernitana nell'anticipo della sedicesima giornata di Serie A, i rossoneri sono attualmente secondi in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-MILAN

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Il campionato del Milan riparte da Salerno nell'anticipo della sedicesima giornata di Serie A, i rossoneri devono riscattare le tre sconfitte subite in amichevole e approfittare di un eventuale passo falso del Napoli, impegnato nel posticipo contro l'Inter.

Pioli però ha ancora parecchi problemi di formazione: tra gli atri sono out Maignan, Messias, Origi e Rebic oltre a Ibrahimovic. In attacco quindi straordinari per Giroud dopo i Mondiali, alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafa Leao.

In mezzo al campo Tonali con Bennacer. In porta Tatarusanu vince il ballottaggio con Mirante, davanti a lui difesa a quattro composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Nella Salernitana debutta Ochoa, portiere messicano acquistato nelle scorse settimane. In attacco spazio all'ex Piatek in coppia con Dia. Difesa a tre formata da Lovato, Radovanovic e Fazio. Sambia e Bradaric agiranno sulle fasce, a centrocampo Coulibaly, Bohinen e Vilhena.