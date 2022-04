Probabili formazioni Salernitana-Fiorentina: Ribery con Djuric, Maleh mezzala

Salvezza e corsa per un posto in Europa si intrecciano nel lunch match del 34° turno di Serie A: allo stadio 'Arechi' si affrontano Salernitana e Fiorentina.

I viola devono vincere per consolidare il sesto posto e pensare a qualcosa di più prestigioso, raggiungibile se dovesse arrivare una vittoria anche nel recupero con l'Udinese di mercoledì.

Per i ragazzi di Nicola, invece, l'obiettivo della salvezza è tornato improvvisamente possibile: le due vittorie consecutive sui campi di Sampdoria e Udinese hanno generato una grossa iniezione di fiducia da riversare davanti al proprio pubblico, uomo in più per spingere la squadra verso un traguardo fino a poco tempo fa quasi inaccessibile.

Nicola ritrova dopo il turno di squalifica Djuric, titolare in attacco assieme all'eterno Ribery. Ranieri regolarmente a sinistra. Bohinen in cabina di regia, Verdi dovrebbe nuovamente partire dalla panchina.

Due assenze pesanti per Italiano: stagione finita per Castrovilli, ko pure Torreira per la lesione del muscolo trasverso dell'addome. Duncan e Maleh le due mezzali ai lati di Amrabat, davanti spazio a Nico Gonzalez, Cabral e Sottil. Tra i pali si rivede Terracciano dopo la parentesi di Coppa Italia targata Dragowski, in difesa Martinez Quarta ancora favorito su Milenkovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Ribery, Djuric.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil.