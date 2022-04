Salernitana-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Fiorentina

Salernitana-Fiorentina Data: 24 aprile 2022

24 aprile 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 34ª giornata di Serie A propone sfide importanti come Salernitana-Fiorentina: due squadre in situazioni di classifica molto diverse ma con la stessa voglia di conquistare punti per avvicinare i rispettivi obiettivi.

La Salernitana ha avuto un sussulto nelle ultime due gare, vincendo contro la Sampdoria e nel recupero control'Udinese. I granata rimangono comunque in fondo alla classifica, ma con l'obiettivo salvezza ancora raggiungibile.

La Fiorentina è invece una delle squadre più in forma del campionato. I viola, infatti, arrivando a questa sfida sulle ali dell'entusiasmo dopo contro Empoli, Napoli e Venezia. Al momento la squadra di Italiano è settima in classifica e deve ancora recuperare una partita.

L'ultima volta che le due squadre si sono incrociate in Serie A risale alla stagione 1998/99. Era il 28 febbraio 1999 e, allo stadio 'Arechi' di Salerno, finì 1-1 con i goal di Di Vaio e Torricelli.

Per conoscere tante altre informazioni utili su Salernitana-Fiorentina, come i canali che trasmettono la partita in tv e streaming e le formazioni, basterà aspettare le righe seguenti di questo articolo.

ORARIO SALERNITANA-FIORENTINA

La partita verrà giocata domenica 24 aprile 2022, allo stadio 'Arechi' di Salerno. Il direttore di gara darà il via alle operazioni alle 12.30.

DOVE VEDERE SALERNITANA-FIORENTINA IN TV

DAZN trasmetterà il confronto tra Salernitana e Fiorentina. Avendo una tv non di ultima generazione, andrà collegata ad un TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure a console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Il match verrà trasmesso anche da Sky, che all'evento ha riservato questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

SALERNITANA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Per quanto riguarda la diretta in streaming, Salernitana-Fiorentina può essere vista su DAZN tramite smartphone e tablet scaricando l'app oppure andando sul sito ufficiale da pc e notebook. Tramite questi dispositivi, è possibile anche usufruire di Sky Go (servizio gratuito per gli abbonati a Sky).

C'è poi NOW, ovvero il servizio streaming e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport', sarà possibile vedere tanti eventi tra cui le partite di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini racconteranno Salernitana-Fiorentina per DAZN, mentre la coppia scelta da Sky è composta da Daniele Barone e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Per non perdervi nulla della partita Salernitana-Fiorentina potete anche accedere al nostro portale e seguirla con la solita cronaca scritta. Inoltre, qui su GOAL vi proponiamo le formazioni ufficiali in tempo reale ed eventuali spunti che offre il match.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-FIORENTINA

Nel 3-5-2 di Nicola dovrebbe essere Ranieri l'esterno sinistro di centrocampo, in ballottaggio con Obi. In avanti torna Djuric dopo la squalifica, con Bonazzoli e Ribery (favorito) che si giocano l'altra maglia.

Tanti dubbi anche per Italiano, che dovrebbe preferire venuti a Odriozola per il ruolo di terzino destro. In mediana, out Castrovilli e pure Torreira dopo l'infortunio contro la Juventus, dovrebbero giocare Duncan, Amrabat e Maleh, mentre Sottil insidia Ikoné per un posto nel tridente offensivo.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Ribery, Djuric.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné.