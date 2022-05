Margine d'errore ridotto a zero. A 270 minuti dal termine, Salernitana e Cagliari non possono più sbagliare. La formazione campana e gli isolani guidati dall'esordiente Agostini, sostituto dell'esonerato Mazzarri, si affrontano in una sfida che mette in palio una bella fetta di salvezza delle due squadre.

Segui Salernitana-Cagliari solo su DAZN. Attiva ora

La Salernitana è in serie positiva da cinque partite con quattro vittorie e un pari. Un ruolino di marcia incredibile che ha permesso per la prima volta in stagione ai campani di uscire dalla zona retrocessione. Ultimo - in ordine di tempo - il successo per 2-1 sul Venezia nel recupero della ventesima giornata di campionato grazie alle reti di Bonazzoli e Verdi.

Umore completamente opposto in casa Cagliari. La squadra rossoblù è reduce dall'esonero di Walter Mazzarri, con Agostini che si prepara a un battesimo di fuoco. Gli isolani hanno vinto una sola partita da inizio marzo, contro il Sassuolo, con 7 ko che hanno contribuito a far precipitare i sardi nei bassifondi della classifica.

A complicare i piani delle due squadre il successo inaspettato del Genoa sulla Juventus, maturato agli sgoccioli della partita del 'Ferraris' di Marassi venerdì sera.

Un solo punto divide Salernitana e Cagliari in classifica, con la squadra di Nicola avanti ai rivali. La squadra campana deve sfatare un tabù proprio legato agli isolani: non li batte dal gennaio 2004.

Nicola non è intenzionato a stravolgere la squadra rispetto all'undici che ha battuto il Venezia. Possibile qualche cambio legato alla stanchezza e a qualche problema fisico rimediato contro i lagunari. Sepe dovrebbe spuntarla su Belec, mentre in difesa Gyomber e Fazio sono sicuri del posto, con Radovanovic tra loro due. In mezzo al campo confermatissimi Ederson, Bohinen e Lassana Coulibaly, mentre sulle fasce tocca ancora a Mazzocchi, con il ballottaggio aperto tra Zortea e Ruggeri dall'altra parte. In avanti sarà Verdi, favorito su Bonazzoli, a giocare con Milan Djuric.

L'articolo prosegue qui sotto

Agostini non può sbagliare all'esordio. Il nuovo tecnico del Cagliari può giocare con un modulo speculare, ovvero il 3-5-2 con il trio formato da Lovato, Ceppitelli ed uno tra Altare e Goldaniga davanti a Cragno. Sulle fasce giocano Bellanova e Dalbert, con Marin, Grassi e Rog al centro. Nandez in dubbio per un problema al quadricipite. In avanti è Pavoletti il favorito per la maglia accanto a Joao Pedro.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.