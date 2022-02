Probabili formazioni Roma-Verona: Simeone sfida Abraham all’Olimpico

Reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto in pieno recupero sul campo del Sassuolo, la Roma si appresta a tornare in campo per sfidare, nel 26° turno del campionato di Serie A, il Verona di Igor Tudor.

Quella che andrà in scena all’Olimpico sarà una sfida tra due squadre staccate di appena quattro lunghezze in classifica. Quaranta sono infatti i punti ottenuti dai capitolini nelle prime venticinque uscite, mentre trentasei sono quelli degli scaligeri che, in caso di un risultato importante, potrebbero avvicinarsi sensibilmente a quelle zone che valgono un pass europeo.

Per l’occasione, José Mourinho disegnerà la sua Roma con un 3-4-1-2 nel quale, davanti a Rui Patricio, saranno, Smalling, Cristante e Kumbulla e a comporre la linea difensiva.

Veretout e Sergio Oliveira formeranno il duo di mediana, mentre sulle fasce giocheranno Maitland-Niles e Vina. In avanti Afena-Gyan e Abraham sorretti da Pellegrini.

Tudor risponderà con un 3-4-2-1 nel quale saranno Ceccherini, Gunter e Casale a comporre il terzetto di difesa davanti a Montipò.

Faraoni e Lazovic presidieranno gli esterni, mentre in mediana toccherà a Tameze e Ilic. In avanti Barak e Caprari agiranno a supporto di Simeone.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VERONA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.