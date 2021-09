Roma e Udinese vengono da una sconfitta, pronte a lottare per il successo: giallorossi con Abraham, bianconeri con Pussetto.

Dopo la sconfitta subita a sorpresa al Bentegodi contro il Verona, la Roma di Mourinho torna all'Olimpico per provare a rispondere ai successi di Milan, Inter e Juventus. Di fronte ai giallorossi c'è l'Udinese, anch'essa a caccia di riscatto dopo il brutto k.o contro il Napoli.

Mourinho propone Abraham come prima punta, lasciando Shomurodov in panchina al pari di Zaniolo. Sulla trequarti c'è Pellegrini insieme a Mkhitaryan e Carles Perez, mentre in mediana giocano Cristante e Veretout. Tra i pali Rui Patricio, difeso da Karsdorp, Mancini, Smalling e Calafiori.

Nell'Udinese ci sarà Beto supportato da Pereyra, con Makengo interno. A centrocampo anche Arslan e Walace, mentre Stryger-Larsen e Molina agiranno come esterni del 3-5-2. In porta Silvestri, difeso da De Maio, Nuytinck e Samir.

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Beto.