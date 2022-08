Probabili formazioni Roma-Shakhtar Donetsk: debutto all'Olimpico per Dybala

La Roma affronta lo Shakhtar Donetsk in amichevole: Dybala gioca la prima gara all'Olimpico, tutto esaurito per l'occasione.

Ultimo test amichevole per la Roma, prima del debutto in campionato contro la Salernitana in programma il 14 agosto. I giallorossi affronteranno lo Shakhtar Donetsk.

La sfida andrà in scena in uno stadio 'Olimpico' tutto esaurito, con i tifosi giallorossi accorsi in massa per godersi il debutto casalingo di Dybala e celebrare l'arrivo di Wijnaldum.

La 'Joya' giocherà sulla trequarti insieme a Zaniolo, alle spalle dell'unica punta Abraham. In mezzo al campo Matic e Pellegrini, con ai lati Karsdorp e Spinazzola.

L'undici iniziale che dovrebbe proporre Mourinho viene completato da Mancini, Smalling e Ibanez come difensori e da Rui Patricio tra i pali.

Jovicevic, arrivato dopo l'addio di De Zerbi, risponde con un 4-1-4-1. Davanti a Trubin, linea difensiva a quattro con Konoplya, Bondar, Matvienko e Korniienko.

Stepanenko metronomo della mediana, completata poi da una linea a quattro posta a supporto dell'unica punta Totovytsky e formata da Bondarenko, Sudakov, Kashchuk e Mudriyk.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SHAKHTAR DONETSK

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Bondar, Matvienko, Korniienko; Stepanenko; Kashchuk, Bondarenko, Sudakov, Mudriyk; Totovytsky. All. Jovicevic.