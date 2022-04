Uscita sconfitta dalla turbolenta trasferta in casa del Bodo/Glimt in Conference League, la Roma di Mourinho cerca di ritrovare certezze in campionato.

L'avversaria di giornata non è delle più irresisitibili: la Salernitana arriva all'Olimpico da ultima in classifica, ormai destinata ad una retrocessione che si materializza giornata dopo giornata.

Non per questo però gli amaranto si accontenteranno della scampagnata nella capitale, ma anzi cercheranno di uscire con tre punti che fanno morale.

Sprovvisto di Pellegrini causa squalifica, Mourinho sembra intenzionato a rimandare in campo dal primo minuto Afena-Gyan che dovrebbe essere preferito al recuperato Zaniolo, sicuro del posto Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

In difesa verso il forfait Mancini, uscito per infortunio a Bodo. A centrocampo ci sono ancora una volta Cristante e Sergio Oliveira, mentre Maitland-Niles ed El Shaarawy potrebbero rilevare Karsdorp e Zalewski.

Nicola risponde con il 3-5-2. Sepe verso la panchina, con Belec al suo posto. Gyomber, Radovanovic e Ranieri compongono il trio arretrato. In mezzo al campo si schierano Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Ederson, Bohinen e Zortea, mentre Djuric sarà il riferimento offensivo in coppia con Mikael.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, El Shaarawy; Afena-Gyan, Mkhitaryan; Abraham.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Zortea; Mikael, Djuric.