Roma-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

• Partita: Roma-Salernitana

• Data: domenica 10 aprile 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il campionato si avvia alla sua conclusione. Nella 32esima giornata la Roma, reduce dall'impegno di Conference League in casa del Bodo/Glimt, ospita la Salernitana.

I giallorossi sono reduci da un ottimo momento di forma e non perdono in campionato da ben 10 partite. Un rendimento che ha permesso alla squadra di Mourinho di prendersi momentaneamente il quinto posto in solitaria.

La Salernitana continua invece a rappresentare il fanalino di coda della Serie A, ma sta mettendo in ogni incontro grinta e carattere per chiudere il campionato nel migliore dei modi.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO ROMA-SALERNITANA

La sfida tra giallorossi e amaranto si giocherà domenica 10 aprile alle ore 18 presso lo stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-SALERNITANA IN TV

La gara verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla si puo ricorrere a una smart tv di ultima generazione compatibile con la app, oppure usando una console come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ancora al TIMVISION BOX.

ROMA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Su DAZN si potrà seguire la partita Roma-Salernitana in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul dispositivo fisso come pc e notebook.

Nel primo scenario bisognerà scaricare sul proprio dispositivo mobile la relativa app della piattaforma, mentre chi ricorre a pc e notebook dovrà collegarsi al sito ufficiale di DAZN.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca dell'incontro è affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Massimo Donati.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti su Roma-Salernitana sono disponibili anche su GOAL, dove avrete la possibilità di seguire la sfida tramite la nostra diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sul match, dalle formazioni ufficiali ai goal in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SALERNITANA

Dopo l'impegno infrasettimanale di Conference League, Mourinho ne approfitta per far rifiatare qualche calciatore. Privo di Pellegrini per squalifica, lo Special One dovrebbe rimandare in campo dal primo minuto Zaniolo, affiancandolo a Mkhitaryan alle spalle di Abraham. In difesa è in forte dubbio Mancini, uscito per infortunio a Bodo. A centrocampo confermati Cristante e Sergio Oliveira, mentre Maitland-Niles e Viña potrebbero far rifiatare Karsdorp e Zalewski.

Nicola risponde con il 3-4-2-1. Sepe in porta, Gyomber, Radovanovic e Ranieri nella linea arretrata, Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Ederson, Bohinen e Ruggeri in mediana, mentre Djuric sarà il terminale offensivo, probabilmente in coppia con Mikael.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira, Viña; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Al Mourinho

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Mikael, Djuric. All. Nicola.