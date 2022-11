Probabili formazioni Roma-Ludogorets: Zaniolo e Pellegrini a supporto di Abraham

La Roma si gioca contro il Ludogorets l’accesso ai sedicesimi di Europa League: anche un pareggio vorrebbe dire Conference League.

Uno scontro diretto in piena regola nel quale non è ammesso il minimo errore. La Roma ospita il Ludogorets nell’ultima partita della fase a gironi dell’Europa League sapendo che avrà bisogno di una vittoria per agguantare un pass per i sedicesimi di finale del torneo.

Anche un pareggio non basterebbe agli uomini di Mourinho a causa degli scontri diretti favorevoli alla compagine bulgara (attualmente le due squadre sono appaiate in un Gruppo C già vinto dal Betis) e vorrebbe anzi dire retrocessione in Conference League.

I giallorossi, nonostante le diverse assenze, manderanno dunque in campo una formazione che possa somigliare il più possibile a quella migliore. Kumbulla, Smalling e Ibanez completeranno quindi il pacchetto di difesa davanti a Rui Patricio.

A centrocampo, saranno Camara e Cristante a comporre il duo di mediana, mentre sugli out di destra e sinistra si posizioneranno Karsdorp ed El Shaarawy. In attacco Abraham agirà da unica punta supportato da Pellegrini e Zaniolo.

Il Ludogorets si sistemerà invece con un 4-3-3 nel quale saranno Verdon e Nedyalkov a comporre la coppia centrale di difesa. A centrocampo saranno Piotrowski e Naressi a coadiuvare Cauly, mentre in attacco Thiago sarà il centravanti di un tridente che prevederà anche Tekpetey e Rick.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LUDOGORETS

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Tekpetey, Thiago, Rick.