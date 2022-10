Probabili formazioni Roma-Lecce: Pellegrini in panchina, fiducia ad Abraham

La Roma se la vede col Lecce per rimanere incollata alle posizioni di testa. Pronto Kumbulla in difesa, Zalewski rimpiazza Celik.

Il colpaccio di San Siro contro l'Inter è stato parzialmente cancellato dal tonfo interno in Europa League contro il Betis, ma ora la Roma non vuole fermarsi. All'Olimpico arriva il Lecce, per il posticipo domenicale della nona giornata della Serie A.

Mourinho vuole conquistare i tre punti per non perdere contatto dalle posizioni di vetta e, al contempo, per staccare Inter e Juventus. Baroni, invece, sogna il colpo per mantenersi a debita distanza dalla zona più calda della classifica.

La Roma ritrova Pellegrini, recuperato dopo i problemi muscolari degli scorsi giorni: il capitano giallorosso, almeno inizialmente, dovrebbe però sedersi in panchina. Spazio a Cristante con Matic in mezzo al campo, con Dybala e Zaniolo a sostenere Abraham, insidiato però da Belotti. Zalewski rimpiazza l'infortunato Celik sulla destra, pronto Kumbulla in difesa.

Lecce con il classico 4-3-3 e un'unica assenza: quella di Bistrovic. Umtiti potrebbe partire dal primo minuto, ma è in ballottaggio con Pongracic. Attacco affidato al trio Strefezza-Ceesay-Banda, con Di Francesco pronto eventualmente a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LECCE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.