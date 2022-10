Roma-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma affronta il Lecce nel posticipo della domenica sera della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Data: 9 ottobre 2022

Orario: 20.45

La Roma di José Mourinho affronta il Lecce di Marco Baroni nel posticipo domenicale serale della 9ª giornata di Serie A. I capitolini sono sesti in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, i salentini si trovano in 13ª posizione a quota 7 con un cammino di una vittoria, 4 pareggi e 3 k.o.

Netto dominio della Roma nei 16 precedenti in casa nel massimo campionato, con la Lupa che ha ottenuto 13 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Quest'ultima resta però una ferita aperta nella storia giallorossa perché espugnando l'Olimpico per 3-2 il 20 aprile 1986 il Lecce di Fascetti, già retrocesso, tolse lo Scudetto alla squadra di Eriksson, consegnandolo nelle mani della Juventus.

La Roma ha realizzato il 40% dei suoi goal in campionato di testa (4 su 10), statistica che colloca la squadra di Mourinho al 3° posto nei massimi campionati europei a pari merito con l'Ajaccio e dietro solo a Maiorca (67%) e Monaco (41%). D'altro canto il Lecce è l'unica squadra che non ha segnato nella prima mezz'ora di gioco.

La 'Joya' Paulo Dybala, autore di 2 goal nei precedenti in Serie A con i salentini, è il miglior marcatore della Roma con 4 goal realizzati, fra i pugliesi spiccano invece le 3 reti messe a segno finora da Gabriel Strefezza. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Roma-Lecce si disputerà la sera di domenica 9 ottobre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 33ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, è in programma alle ore 20.45.

Il posticipo domenicale Roma-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

La telecronaca di Roma-Lecce su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Tramite DAZN sarà possibile seguire la sfida dell'Olimpico, Roma-Lecce, in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'applicazione, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli utenti potranno vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Con GOAL potrete seguire Roma-Lecce anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono l'inizio della partita, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, la descrizione dei goal, delle azioni principali e degli eventi che caratterizzeranno la gara.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LECCE

Mourinho, che ha il dubbio Pellegrini, schiererà la Lupa con il consueto 3-4-2-1. Davanti Abraham agirà da centravanti, con Dybala e Zaniolo a sostegno sulla trequarti. Senza Celik, ko col Betis e probabile assente, giocherà ancora Zalewski. Cristante e Matic, se il capitano non dovesse recuperare, saranno confermati come interni. In difesa, davanti a Rui Patricio, la linea a tre difensiva potrebbe essere composta da Mancini, Kumbulla e Ibañez, con Smalling in panchina.

Baroni punterà sul 4-3-3 e ha diversi dubbi di formazione. Gli esterni offensivi del tridente dovrebbero essere Strefezza a destra e Banda (in vantaggio su Di Francesco) a sinistra. Hjulmand sarà il playmaker, con le due mezzali Joan González e Askildsen ad affiancarlo. Pronti però anche Blin ed Helgason. In difesa coppia centrale composta da Pongracic e Baschirotto (ma anche Umtiti è in corsa) e Gendrey e Pezzella (favorito su Gallo) come terzini. Fra i pali ci sarà Falcone. Bistrovic unico indisponibile per il tecnico fiorentino.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Joan González, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.