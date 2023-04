Dopo la sconfitta subita in Olanda, la Roma si gioca all'Olimpico la qualificazione alle semifinali di Europa League 2022/2023.

Dopo aver vinto la Conference League nella primavera 2022, la Roma spera ora di poter conquistare anche l'Europa League. Per poter continuare a sperare, però, i capitolini dovranno ribaltare la sconfitta nell'andata dei quarti contro il Feyenoord, così da poter approdare in semifinale.

La gara persa dalla Roma sul campo del Feyenoord nel match d’andata è stata la prima sconfitta subita dai giallorossi contro la squadra olandese. La formazione italiana ha infatti pareggiato tutte le ultime quattro partite casalinghe per 1-1.

Il grande dubbio di Mourinho per la sfida casalinga contro il Feyenoord è Dybala, infortunatosi all'andata. La Joya dovrebbe stringere i denti e far coppia con Pellegrini alle spalle di Belotti.

Per il resto davanti a Rui Patricio spazio per Mancini, Smalling ed Ibanez, con Zalewski e Spinazzola esterni. In mezzo Cristante e Matic.

Nel Feyenoord in porta Bijlow, difeso da Geertruida, Trauner, Hancko ed Hartman. Kokcu e Szymanski con Wieffer, autore del goal nel match d'andata. Gimenez supportato sulle fasce da Idrissi e Jahanbakhsh.

ROMA-FEYENOORD, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot