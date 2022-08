La Roma ospita la Cremonese nel secondo turno di Serie A: Pellegrini in mediana, a supporto di Abraham ci saranno Dybala e Zaniolo.

Si gioca all’Olimpico uno dei due posticipi che chiuderanno ufficialmente il quadro del secondo turno del campionato di Serie A. Protagoniste del match saranno la Roma di José Mourinho e la Cremonese di Massimiliano Alvini.

I giallorossi cercheranno la seconda vittoria consecutiva nel torneo, dopo essersi imposti per 1-0 sul campo della Salernitana nella prima giornata, mentre i grigiorossi, che nel loro match d’esordio sono stati battuti in pieno recupero per 3-2 dalla Fiorentina, andranno alla ricerca dei loro primi punti in stagioni.

Per l’occasione, la Roma si schiererà con un 3-4-2-1 nel quale, davanti a Rui Patricio, saranno Mancini, Smalling ed Ibanez a comporre il terzetto difensivo.

Sugli esterni si sistemeranno Karsdorp e Spinazzola, mentre il duo di mediana sarà formato da Cristante e Pellegrini. In attacco Abraham agirà da unica punta supportato da Dybala e Zaniolo.

La Cremonese proporrà invece un 3-4-1-2 nel quale saranno Bianchetti, Chiriches e Vasquez a completare il pacchetto di difesa davanti a Radu.

Ghiglione e Quagliata presidieranno gli esterni, con Ascacibar e Pickel a completare il centrocampo, mentre in avanti Zanimacchia agirà da trequartista alle spalle di Dessers ed Okereke.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CREMONESE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke.