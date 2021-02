Formazioni ufficiali Roma-Braga: esordio dal 1' per El Shaarawy

Forte dello 0-2 dell'andata, la Roma parte in una posizione di netto vantaggio contro il Braga: prima gara da titolare per El Shaarawy.

Ottavi di Europa League a portata di mano per la Roma, con i favori del pronostico dopo il successo sul campo del Braga nell'andata dei sedicesimi: uno 0-2 firmato Dzeko e Borja Mayoral che lascia tranquilli Fonseca e i tifosi.

Solo una clamorosa debacle interna porterebbe all'eliminazione, ipotesi che a Trigoria non vogliono minimamente prendere in considerazione: la novità più rilevante di formazione è rappresentata dall'esordio di Stephan El Shaarawy dal primo minuto sulla trequarti.

Il 'Faraone' aveva giocato gli ultimi 19 minuti in Portogallo, per poi subentrare nel finale di Benevento-Roma in campionato: ora questa chance da sfruttare per provare, quantomeno, a mettere una pulce nell'orecchio di Fonseca. Davanti torna il bomber di coppa Dzeko, sostenuto anche da Pedro.

In mediana confermato Villar: accanto a lui sia Veretout che Diawara, con Karsdorp e Bruno Peres a galoppare sulle fasce. Solita emergenza in difesa: Cristante ancora una volta nel ruolo di centrale, con Mancini. Riposo per Spinazzola.

4-3-3 per i portoghesi: Sporar terminale offensivo di riferimento, l'estro di Horta e Galeno sugli esterni. Ze Carlos sulla destra al posto dello squalificato Esgaio, Gaitan e Piazon in mezzo al campo. Retroguardia guidata dall'esperienza dell'ex interista Rolando, coadiuvato da Tormena.

ROMA (4-3-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Cristante, Peres; Villar, Diawara, Veretout; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sa; Zè Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira; Piazon, Novais, Gaitan; Horta, Sporar, Galeno.