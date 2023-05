Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen: Abraham e Belotti insieme dal 1'

La Roma ospita all'Olimpico il Bayer Leverkusen guidato da Xabi Alonso nella semifinale d'andata di Europa League: Dybala parte dalla panchina.

La Roma va a caccia del riscatto e di una scossa in questo finale di stagione. Reduce da risultati deludenti in campionato, la squadra di José Mourinho cerca la scintilla ancora una volta in Europa, a partire dalla gara d’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

All’Olimpico va in scena il primo atto del doppio confronto che mette in palio un posto nella finale di Budapest contro la vincente dell’altro incrocio, quello tra Juventus e Siviglia.

Il tecnico portoghese deve rinunciare a diversi elementi della rosa, mentre alcuni non sono al meglio e partiranno dalla panchina. Tra questi figurano Wijnaldum e Dybala, entrambi alle prese con problemi fisici e inizialmente in panchina.

Nei giallorossi continua l’emergenza in difesa, con Cristiane abbassato sulla linea con Mancini e Ibanez, davanti a Rui Patricio. In mezzo al campo c’è Bove con Matic e Pellegrini, mentre Celik è favorito su Zalewski per una maglia sull’out di destra.

In avanti, Mou è intenzionato a schierare sia Abraham che Belotti dal primo minuto, con Pellegrini che arretra di qualche metro il raggio d’azione.

Nel Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ha il dubbio Adli-Hlozek, col primo favorito sul ceco per partire dall’inizio in una staffetta preannunciata. Difesa a tre con Kossounou, Tah e Tapsoba davanti a Hradecky, mentre in mezzo al campo l’ex Genoa Amiri è in ballottaggio con Palacios per un posto accanto ad Andrich.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BAYER LEVERKUSEN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso.