Probabili formazioni Roma-Atalanta: Viña a sinistra, Malinovskyi in panchina

All'andata finì con uno spettacolare e inatteso 1-4, in linea con la tradizione che vuole una gara ricca di goal ed emozioni: Roma e Atalanta raramente hanno deluso le aspettative in tal senso, e il match dell'Olimpico si candida ad essere uno dei più interessanti del 28esimo turno di Serie A.

I giallorossi hanno ritrovato i tre punti nell'ultimo turno: merito del rigore trasformato da Abraham al 99' al 'Picco' di La Spezia, assegnato per fallo commesso ai danni di Zaniolo. I bergamaschi hanno invece surclassato la Sampdoria con un netto 4-0 al 'Gewiss Stadium'.

Mourinho - che non sarà seduto in panchina per scontare l'ultimo dei due turni di squalifica - dovrebbe dare fiducia a Viña sulla corsia mancina, con Maitland-Niles in panchina. Coppia d'attacco Zaniolo-Abraham. Fiducia a Cristante in mediana.

Gasperini convoca Malinovskyi, destinato però a sedersi in panchina: spazio a Koopmeiners e Pasalic a sostegno di Boga. Hateboer a destra, mentre Maehle è in vantaggio su Zappacosta a sinistra. Assente Toloi per squalifica.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga. All. Gasperini