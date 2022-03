Roma-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Atalanta

• Data: sabato 5 marzo 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Roma e Atalanta sono pronte a sfidarsi nel momento in cui i punti cominciano a pesare in maniera differente in termini di classifica. Dopo il successo dell’andata, la Roma spera di replicare e riavvicinarsi così ai nerazzurri.

La squadra di Mourinho arriva all’appuntamento forte dei tre punti presi in extremis in casa dello Spezia, con un rigore di Abraham trasformato al 99esimo.

Dal canto suo l’Atalanta ha risposto segnando 4 reti alla Sampdoria al Gewiss Stadium e si presenta all’Olimpico con l’ambizione di mettere ulteriore terreno tra sé e una delle rivali dirette per un posto nelle coppe.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-ATALANTA

La partita di campionato tra Roma e Atalanta si giocherà sabato 5 marzo allo Stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:00.

DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN TV

La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

ROMA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Mourinho e Gasperini si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

Mourinho è intenzionato a riproporre la difesa a 3, rimandando in campo la linea composta da Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Rui Patricio in porta. Sugli esterni confermato Karsdorp a destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Maitland-Niles e Vina. I due affiancheranno Cristante e Veretout nel cerchio del centrocampo. Abraham il solito riferimento offensivo, con Pellegrini e Zaniolo a sostegno del centravanti inglese.

Emergenza per Gasperini, che oltre alle assenze di Ilicic e Zapata deve fare i conti con la squalifica di Toloi e le condizioni non ottimali di Malinovskyi e Muriel. Il tecnico bergamasco si affida al 3-4-1-2 con Musso tra i pali schermato dalla linea a tre Djimsiti, Demiral, Palomino. In mezzo al campo Zappacosta, Freuler, de Roon e Hateboer, mentre davanti il compito di impensierire la retroguardia romanista è affidato a Pasalic e Boga con Koopmeiners a supporto.

ROMA (3-4-2-1):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Maitland-Niles; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Boga. All. Gasperini