Formazioni Roma-Atalanta: Pessina fuori

La Roma ospita l'Atalanta nella 32ª giornata di Serie A: Calafiori e Dzeko titolari, Gasperini conferma la difesa a tre.

L' Atalanta per mantenere il terzo posto, la Roma per provare lo scatto e rientrare. Nell'infrasettimanale della Serie A ci si gioca tantissimo in chiave corsa Champions League.

Guarda Roma-Atalanta in streaming su DAZN

64 punti per i nerazzurri, che la scorsa giornata hanno superato in classifica anche la Juventus. 54 per la Roma, 10 di meno, che dopo la sconfitta contro il Torino rischia di perdere il treno.

L'occasione per provare a tornare su è lo scontro diretto con i bergamaschi, vincenti 4-1 di rimonta nella gara d'andata.

Scelte piuttosto obbligate tra infortuni e riposi per Paulo Fonseca. In atttacco si rivedono Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko a comporre il tridente, con Mayoral inizialmente in panchina.

Karsdorp batte la corsia di destra, con Calafiori a sinistra. Villar e Veretout agiscono centralmente. In difesa c'è ancora Cristante con Mancini e Ibanez, mentre tra i pali trova posto Pau Lopez.

L'Atalanta conferma la difesa a tre, con Gollini in porta, Romero, Palomino e Djimsiti in difesa. Maehle e Gosens esterni, interni De Roon e Freuler. Fuori Pessina e Muriel, dentro Ilicic e Malinovskyi alle spalle di Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata