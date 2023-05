Va in scena il primo atto della semifinale di Champions League: al Bernabeu il Real Madrid ospita il Manchester City nel rematch dell'ultima edizione.

Ancora una volta uno contro l’altro. Ancora una volta c’è in palio un posto in finale di Champions League. Carlo Ancelotti e Pep Guardiola si affrontano nella doppia sfida che regala la qualificazione all’ultimo atto della competizione.

Nella passata stagione furono i ‘Blancos’ ad ottenere il pass grazie alla rimonta oltre i 180 minuti. 4-3 all’andata, all’Etihad, poi il clamoroso epilogo a Madrid: City avanti 1-0 e al 90’ la doppietta di Rodrigo a pareggiare i conti fino al definitivo sorpasso firmato Karim Benzema.

Il Real Madrid, arrivato in semifinale dopo aver superato il Liverpool negli ottavi e il Chelsea di Lampard nei quarti, si presenta all’appuntamento fresco di vittoria della Coppa del Re, conquistata nella finale contro l’Osasuna, e mette nel mirino la Champions League come grande obiettivo stagionale dopo aver perso la Liga, con il Barcellona ad un passo dal titolo.

Il Manchester City, invece, ha battuto Lipsia e Bayern Monaco nella fase ad eliminazione diretta ed è imbattuto da inizio febbraio. La squadra di Guardiola ha effettuato la rimonta in Premier sull’Arsenal e si trova in testa alla classifica, oltre ad aver ottenuto già il pass per la finale di FA Cup.

Quella tra Ancelotti e Guardiola, due tra gli allenatori più vincenti del nuovo millennio con 5 Champions League in bacheca in totale, si sfidano per la nona volta in carriera. Il bilancio sorride al catalano con 5 vittorie a 3, anche se le partite più importanti le ha portate a casa Ancelotti.

Le tre vittorie del tecnico italiano gli sono valse due volte la finale di Champions (poi sollevata in entrambe le occasioni): oltre il ritorno nella semifinale della passata stagione, le altre due vittorie risalgono alla semifinale del 2014 tra il Bayern di Guardiola e il Real di Ancelotti, vinta da quest’ultimo. Tra i 5 incontri vinti dal Guardiola, ben 4 risalgono al periodo in cui Ancelotti sedeva sulla panchina dell’Everton.

Rispetto ad un anno fa, questa volta Pep Guardiola potrà contare su un Erling Haaland in più. Il norvegese è a quota 51 goal e guiderà l’attacco del City. Il catalano non avrà a disposizione Aké, fuori per infortunio, e rilancia Walker dall’inizio. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Mahrez e Bernando Silva, con il portoghese favorito per completare il tridente con Haaland e Grealish.

Ancelotti, invece, deve fare a meno di Mendò e dello squalificato Militao. Casalinga confermato nel nuovo ruolo di terzino sinistro, mentre Valverde scala in mediana accanto Kroos e Modric, che va verso il recupero. In caso di forfait pronto Tchouameni Dubbio Rodrygo in avanti, nel tridente completato da Benzema e Vinicus.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti



MANCHESTER CITY(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola