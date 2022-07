Probabili formazioni Real Madrid-Juventus: ecco Vlahovic, è l'ora dell'esordio

Altro impegno di lusso per la Juventus, che sfida il Real Madrid campione d'Europa. Cuadrado confermato esterno sinistro d'attacco.

Vittoria contro i Chivas di Guadalajara prima, pirotecnico pareggio contro il Barcellona poi. E ora, per la Juventus è arrivato il momento di un altro classico del calcio europeo: al Rose Bowl di Pasadena, lo stadio in cui l'Italia di Arrigo Sacchi perse i Mondiali di USA '94, la formazione di Massimiliano Allegri sfida il Real Madrid, campione d'Europa in carica.

Una sfida bella e affascinante. E, come sempre, un modo robusto di mettere benzina nelle gambe e provare schemi e situazioni di gioco contro un avversario di livello altissimo. Anche se il Real fin qui ha deluso, perdendo all'esordio contro il Barcellona nel Clásico e poi facendosi fermare sul 2-2 dai messicani dell'America.

Nella Juventus scocca finalmente l'ora di Dusan Vlahovic, lasciato in panchina da Allegri per tutta la partita sia contro i Chivas che contro il Barça. Il centravanti serbo sarà il terminale offensivo di un tridente che sarà completato da Di Maria e da Cuadrado, con quest'ultimo schierato nuovamente nel ruolo di esterno sinistro d'attacco.

Per il resto, coppia Bonucci-Bremer al centro della difesa, mentre a sinistra ci sarà ancora Alex Sandro con il connazionale Danilo sulla corsia opposta. Centrocampo formato da McKennie, Locatelli e Zakaria, con i giovani Fagioli e Rovella pronti a subentrare a gara in corso.

Anche il Real Madrid si affiderà a un undici di tutto rispetto, come già anticipato da Ancelotti dopo il pareggio contro l'America: sulla destra ecco Carvajal, mentre Mendy si tiene il posto a sinistra. A centrocampo il classico trio Modric-Casemiro-Kroos. In attacco Valverde dovrebbe prendersi una maglia assieme a Benzema e Vinicius Junior.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-JUVENTUS

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Zakaria; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. All. Allegri