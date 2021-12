Probabili formazioni Real Madrid-Inter: torna Lautaro

Dopo aver conquistato con 90 minuti d'anticipo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League, l'Inter affronta il Real Madrid al 'Santiago Bernabeu': in palio c'è il primo posto del Gruppo D.

La squadra di Simone Inzaghi è a quota 10, a due lunghezze di ritardo dai 'Blancos', e ha bisogno di una vittoria per conquistare il primato del raggruppamento.

I nerazzurri sono reduci dal successo nettissimo all'Olimpico contro la Roma del grande ex José Mourinho. Una vittoria che ha permesso all'Inter di approfittare del passo falso casalingo del Napoli contro l'Atalanta e salire al secondo posto, a un punto dalla nuova capolista Milan.

Dall'altra parte, il Real Madrid ha otto punti di vantaggio (con una partita in più) sul Siviglia. Nell'ultimo turno di Liga, la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato il bottino pieno a San Sebastian, in casa della Real Sociedad, grazie ai goal realizzati nella ripresa da Vinicius Jr e Jovic.

Carlo Ancelotti deve rinunciare a Karim Benzema. L'attaccante francese è uscito al 17' della sfida contro la Real Sociedad per un problema al bicipite femorale della gamba sinistra. Al suo posto, l'allenatore del Real Madrid è pronto a schierare Jovic dal 1' nel tridente con Rodrygo e Vinicius Jr.

In mezzo al campo Modric e Kroos giocano ai lati di Casemiro, mentre in difesa Carvajal e Mendy agiranno sulle corsie laterali, con Militao e Alaba a completare la retroguardia a difesa di Courtois.

Nell'Inter una sola novità rispetto al successo netto per 3-0 contro la Roma di José Mourinho all'Olimpico. In attacco Lautaro Martinez riprende il suo posto accanto ad Edin Dzeko e sostituisce il suo connazionale Joaquin Correa, fermato da un problema ai flessori della coscia sinistra. In difesa spazio ancora a D'Ambrosio, con Inzaghi che preferisce non rischiare De Vrij, accanto a Skriniar e Bastoni.

Centrocampo confermato in blocco con Dumfries e Perisic sulle fasce e il trio formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-INTER

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr. All. Ancelotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, D'Ambrosio, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi