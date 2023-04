Probabili formazioni Real Madrid-Chelsea: Lampard lancia Havertz in avanti, Ancelotti si affida a Benzema

Real Madrid-Chelsea, gara valida per l'andata dei quarti di Champions, andrà in scena al Bernabeu: i blancos contro i blues di Lampard

Il Real Madrid che ospita il Chelsea mercoledì al Bernabeu in Champions è reduce dalla sconfitta con il Villarreal, ma si trova davanti un Chelsea in crisi totale, che nonostante l'esonero di Graham Potter e la conseguente nomina di Frank Lampard come traghettatore.

Ancelotti dovrebbe affidarsi a una formazione ormai rodata, un 4-3-3 con il tridente composto da Vinicius, Rdorygo e, soprattutto, Karim Benzema.

Discorso diverso per il Chelsea, che dovrebbe recuperare Kantè tra i convocati, ma che in avanti darà spazio a Kai Havertz, sostenuto da Mason Mount e Raheem Sterling.

Si tratta della prima sfida tra i due tecnici, che si sono incontrati già quando Ancelotti era sulla panchina dei blues. In quell'anno, Lampard realizzò ben 22 goal, record assoluto della sua carriera.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-CHELSEA

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All. Ancelotti

CHELSEA (3-4-3) Kepa; Badiashile, Koulibaly, Cucurella; James, Fernandez, Kovacic, Chilwell; Sterling, Havertz, Mount. All. Lampard.