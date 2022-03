Probabili formazioni Portogallo-Turchia: difesa lusitana reinventata, Ronaldo unica punta

Dopo una lunga attesa, prendono il via gli spareggi europei che mettono in palio gli ultimi pass per Qatar 2022. Nella stessa parte del tabellone dell’Italia, ovvero il Percorso C, ci sono Portogallo e Turchia, le due compagini che si contendono un posto in quella finale dove poi sfideranno proprio gli Azzurri o la Macedonia del Nord.

La semifinale che vedrà protagoniste le due squadre si disputerà all’Estadio do Dragao di Porto. Favore del campo dunque per i lusitani, che si presentano però all’appuntamento non nelle migliori condizioni possibili. Tra squalifiche e indisponibilità varie, Fernando Santos si ritrova costretto a dover ridisegnare completamente la linea difensiva.

Nel suo 4-2-3-1, saranno Dalot, Danilo Pereira, Fonte e Guerreiro a completare la linea davanti a Rui Patricio. William Carvalho e Moutinho comporranno il duo di mediana, mentre in avanti, a supporto di Cristiano Ronaldo che agirà da unica punta, ci saranno Bernardo Silva, Diogo Jota ed Otavio.

Stefan Kuntz risponderà invece con un 3-4-2-1 nel quale Serdar Aziz, Soyuncu e Demiral completeranno il pacchetto difensivo davanti a Cakir.

Celik e Calhanoglu saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana toccherà a Kocku e Kutlu. In attacco Yilmaz agirà da unica punta, supportato da Under e Akturkoglu.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-TURCHIA

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Dalot, Danilo Pereira, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Moutinho; Bernardo Silva, Diogo Jota, Otavio; Cristiano Ronaldo. Ct. Santos.

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Serdar Aziz, Soyuncu, Demiral; Celik, Kocku, Kutlu, Calhanoglu; Under, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Kuntz