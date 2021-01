Formazioni Parma-Lazio: Caicedo affianca Immobile

I biancocelesti si affidano al proprio numero 20 in coppia con Ciro Immobile. D'Aversa riparte dal proprio 4-3-3 con Kurtic e Gervinho davanti.

La prima di Roberto D'Aversa sulla panchina del è un test ad alta difficoltà. Al Tardini arriva la di Simone Inzaghi, alla caccia di continuità anche in campionato dopo aver attraversato momenti di difficoltà a causa del doppio impegno - .

I biancocelesti cercano la seconda vittoria consecutiva, qualcosa che in Serie A manca da ottobre-novembre. Al momento Immobile e compagni sarebbero fuori anche dalla zona , con 25 punti raccolti in 16 partite. Per provare a invertire il trend, Inzaghi si affiderà ancora a Caicedo in coppia con il numero 17, intoccabile.

A centrocampo Lucas Leiva torna a fare il perno centrale, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati. Lazzari e Marusic sono ormai certezze sullel corsie, viste le assenze di Lulic e Fares. In difesa Luiz Felipe stringe i denti: giocherà con Acerbi e Radu. In porta torna Reina, neanche convocato Strakosha.

Il primo Parma del D'Aversa-bis riparte da Sepe intoccabile tra i pali, con Osorio a fianco di Bruno Alves e Busi a destra data l'indisponibilità di Iacoponi, mentre a sinistra Valenti rileva Gagliolo, anche lui out. Hernani e Sohm ai lati di Brugman a centrocampo, Kurtic e Gervinho attaccantii esterni con Cornelius favorito su Inglese come punta centrale.

LE FORMAZIONI DI PARMA-LAZIO

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Valenti; Hernani, Brugman, Sohm; Kurtic, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

LAZIO: (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi