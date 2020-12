Formazioni Parma-Cagliari: Simeone in panchina

Karamoh, Inglese ed Hernani nel Parma, in difesa c'è Osorio. Per il Cagliari torna in panchina Pavoletti, Nandez nuovamente dal 1'.

Erano in vantaggio contro la prima e la seconda in classifica nell'ultimo turno di , poi i loro sogni sono crollati. Il ha comunque ottenuto un pari, pieno di rimpianti, contro il , mentre il è stato sconfitto alla Sardegna Arena dall' di Conte.

Obiettivo sorpasso per i ducali, che hanno fin qui ottenuto undici punti in classifica, solamente uno in meno dei sardi che non sono riusciti a portare a casa la massima posta negli ultimi quattro incontri e spera di potersi rilanciare il prima possibile in chiave salvezza.

Il Parma ha vinto solo uno degli ultimi otto confronti contro il Cagliari in Serie A (3N, 4P) dopo aver vinto i precedenti tre; in queste ultime otto gare, i sardi hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte.

Il Cagliari ha conquistato i tre punti nella trasferta contro il Parma lo scorso campionato e potrebbe vincere due sfide esterne di fila in Serie A contro i ducali per la prima volta da gennaio 2011.

Liverani sceglie Inglese come prima punta, supportato da Gervinho e Karamoh. Kurtic e Scozzarella a centrocampo con Kucka, tra i pali ci sarà Sepe. In difesa Osorio e Bruno Alves, con Iacoponi e Pezzella a coprire le due fasce. Out Grassi e Laurini, panchina per Hernani.

Nel Cagliari a sorpresa Cerri, fuori Simeone e Pavoletti. Nandez nuovamente titolare con Joao Pedro e Sottil, mentre a centrocampo sono intoccabili Rog e Oliva. Lykogiannis e Zappa esterni, davanti a Cragno c'è Klavan insieme a Walukiewicz. Ounas fuori per Covid, mentre Godin, anche se nuovamente negativo, non è stato inserito nella lista dei convocati.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Oliva, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Cerri.