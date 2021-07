Probabili formazioni Nizza-Milan: Giroud pronto all'esordio a gara in corso

Altra amichevole per il Milan, che a Nizza sfida i padroni di casa: Leão titolare, Giroud pronto a debuttare nella ripresa. Esordio anche per Maignan.

Dopo Pro Sesto e Modena, si inizia a fare sul serio. Prima amichevole di un certo rilievo per il Milan, che all'Allianz Riviera di Nizza affronta i padroni di casa, guidati dal tecnico campione in carica della Ligue 1 Christophe Galtier, ex allenatore di Maignan al Lille.

La curiosità gravita principalmente attorno al principale volto nuovo della rosa di Pioli, ovvero Olivier Giroud. Il centravanti francese non scenderà subito in campo. Anzi: inizialmente partirà dalla panchina. Ma è pronto a debuttare con la sua nuova maglia, facendo il proprio ingresso nella ripresa.

In attacco, in attesa del ritorno a pieno regime di Ibrahimovic, ci sarà così Rafael Leão. Il portoghese sarà supportato da Castillejo, Brahim Diaz e Saelemaekers. In difesa si rivede Calabria, con Tomori e Romagnoli al centro della retroguardia e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo mancheranno Kessie, impegnato alle Olimpiadi, e Bennacer, trovato positivo al Covid-19.

Debutterà anche Maignan, che ieri è stato ufficialmente presentato come nuovo portiere del Milan. Il francese, reduce dai deludenti Europei con la nazionale di Deschamps, inizia così la propria avventura. Cercando di far dimenticare un mostro sacro come Donnarumma.

Il Nizza di Galtier presenta una vecchia conoscenza della Serie A: Justin Kluivert, appena arrivato dalla Roma dopo il prestito al Lipsia. In difesa l'ex Barcellona Todibo con l'esperto Dante, in mezzo al campo Khephren Thuram (figlio di Lilian e fratello di Marcus). Davanti il gioiello ex Lione Gouiri con Ndoye.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Atal, Todibo, Dante, Kamara; Kluivert, Thuram, Lemina, Lotomba; Ndoye, Gouiri. All. Galtier.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Tonali; Castillejo, Diaz, Saelemaekers; Leão. All. Pioli.