Nizza-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan di Stefano Pioli vola in Francia per sfidare il Nizza in amichevole: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

NIZZA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Nizza-Milan

Data: 31 luglio 2021

Orario: 20.30

Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: Sky Go

Terzo test match per il Milan di Stefano Pioli, che dopo aver affrontato Pro Sesto e Modena volerà in Francia per sfidare il Nizza di Christophe Galtier: partita, questa, di livello superiore alle precedenti.

Buona la prima, il 6-0 alla Pro Sesto, e anche la seconda, il 5-0 al Modena: per Pioli e per i suoi ragazzi adesso un test contro una squadra che nella passata stagione avrebbe potuto senz'altro dire di più, ma che vorrà far bene in quella che sta per iniziare.

Concluso il campionato al nono posto, la formazione di Galtier, reduce dalla sconfitta per 0-2 in amichevole contro l'Union Berlino, ha da poco accolto due elementi passati per l'Italia negli ultimi anni: Justin Kluivert e Mario Lemina.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Nizza-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO NIZZA-MILAN

L'amichevole tra Nizza e Milan si giocherà sabato 31 luglio 2021 allo stadio Allianz Riviera di Nizza. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:30.

Nizza-Milan verrà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente satellitare Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e il numero 251 del satellite.

La gara che vedrà protagoniste Nizza e Milan sarà visibile in streaming, per i clienti Sky, dispositivi come pc, smartphone e tablet, attraverso Sky Go.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Atal, Todibo, Dante, Kamara; Stengs, Thuram, Boudaoui, Da Cunha; Ndoye, Gouiri.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Leão.