Formazioni Napoli-Sampdoria: Meret e Demme in campo

Il Napoli ospita la Sampdoria in un match valido per l’undicesimo turno del campionato di Serie A. Sarà Mertens contro Quagliarella.

Da una parte una squadra che è reduce da due vittorie consecutive per 4-0 (quelle contro Roma e Crotone) , dall’altra una che non riesce a centrare il risultato pieno in campionato dallo scorso 24 ottobre.

E’ una sfida che vede impegnate compagini dagli obiettivi diversi, quella che questo pomeriggio vedrà opposte allo stadio Diego Armando Maradona e . Se i partenopei puntano infatti a tenere il passo delle primissime, i blucerchiati devono mettere terreno tra se e le zone più basse di classifica .

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 12 partite casalinghe contro la Sampdoria in (10V, 2N): nel parziale i partenopei hanno tenuto la porta inviolata ben otto volte e hanno segnato almeno due reti in tutte le ultime sette sfide.

Rino Gattuso si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam a completare la linea difensiva davanti a Meret.

Fabian Ruiz e Demme comporranno il duo di mediana mentre in avanti, visto il perdurarsi dell’assenza di Osimhen, sarà ancora Mertens ad agire da punta centrale con Politano, Zielinski ed Insigne a suo supporto.

Claudio Ranieri risponderà con un 4-4-2 nel quale, il pacchetto difensivo davanti ad Audero sarà completato da Ferrari, Yoshida, Colley ed Augello.

A centrocampo Candreva e Jankto agiranno sugli out di destra e sinistra, mentre Thorsby ed Ekdal si sistemeranno in mediana. In attacco sarà Verre la spalla di Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella.