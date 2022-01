Probabili formazioni Napoli-Salernitana: Insigne verso la panchina

A Napoli è tempo di Derby campano. La squadra azzurra, allenata da Spalletti, ospita la neopromossa Salernitana, fanalino di coda che cerca una svolta nel proprio torneo per provare a rimanere nella Serie A anche nella prossima annata.

Il Napoli deve rispondere al successo dell'Inter contro il Venezia, in attesa del big match che chiuderà la domenica, tra Milan e Juventus. I partenopei devono anche far dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia, che ha visto la Fiorentina andare avanti nel torneo.

Nel Napoli c'è Mertens come prima punta, supportato da Elmas, Lozano e Zielinski. A centrocampo si cono Fabian Ruiz e Robotka, tra i pali gioca Ospina. Retroguardia a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Insigne verso la panchina, così come Osimhen. In porta più Meret di Ospina, al rientro.

La Salernitana deve fare i conti con diversi casi di Covid: in avanti Bonazzoli con Vergani, sulle fasce di centrocampo Kechrida e Jaroszynski (Ruggeri ha dato forfait). Interni dal primo minuto Obi, Di Tacchio e Schiavone. A difendere Belec ci saranno Delli Carri, Bogdan e Veseli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Vergani, Bonazzoli.