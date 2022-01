Napoli-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Salernitana

• Data: domenica 23 gennaio 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La 23ª giornata di Serie A offre il derby campano tra Napoli e Salernitana. Il più classico dei 'testacoda', viste le classifiche diametralmente opposte delle due squadre. Anche se non è ancora chiaro se la partita si giocherà, considerato l'enorme numero di calciatori positivi al Covid nella rosa di Colantuono.

Da un lato il Napoli, che si è gettato alle spalle il momento nero in campionato fatto da 3 ko consecutivi interni: il pari con la Juve e i successi contro Samp e Bologna hanno rilanciato le ambizioni Champions degli azzurri, con la capolista Inter sempre nel mirino.

La Salernitana, di contro, è ultima in classifica ed è reduce dalla penalizzazione di un punto, con 3-0 a tavolino inflitto dal Giudice Sportivo, per non essere partita per Udine lo scorso 21 dicembre: per i granata, tra passi falsi, infortuni e Covid, fin qui una stagione da dimenticare.

Napoli a 46 punti, gli uomini di Colantuono invece sono a quota 10: all'andata, Salernitana-Napoli giocata lo scorso 31 ottobre si è conclusa 0-1 (goal di Zielinski).

Tutto su Napoli-Salernitana: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SALERNITANA

Napoli-Salernitana si gioca domenica 23 gennaio 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-SALERNITANA IN TV

La partita tra Napoli e Salernitana è un'esclusiva DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. In alternativa, il TIMVISION Box.

NAPOLI-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Salernitana in streaming, basterà collegarsi al sito di DAZN mediante PC o notebook, o scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Salernitana affidata ad Edoardo Testoni, con commento tecnico di Massimo Gobbi.

IN DIRETTA SU GOAL

Il derby campano Napoli-Salernitana potrete seguirlo anche in diretta testuale su GOAL: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SALERNITANA

Napoli col dubbio Meret-Ospina (ok il colombiano seppur non al 100%) tra i pali, a sinistra confermato Mario Rui, in mediana il tandem Lobotka-Fabian. Alle spalle di Osimhen (al rientro dal 1'), Lozano e Zielinski certi di una maglia con Elmas o il recuperato Insigne a completare la batteria dei trequartisti.

Salernitana falcidiata da casi Covid e acciacchi: Motoc dovrebbe conservare una maglia in difesa, regia affidata a Di Tacchio, di punta Simy (favorito su Gondo) e Bonazzoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Colantuono.