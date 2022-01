Reduce dalla vittoria ottenuta in campionato contro la Sampdoria, il Napoli si appresta a fare il suo esordio nell’edizione 2021/2022 della Coppa Italia. La compagine campana, nella gara secca valida per gli ottavi di finale del torneo, affronterà una Fiorentina che ha già dovuto superare gli ostacoli Cosenza e Benevento per spingersi fino a questo punto della competizione.

Quella del ‘Maradona’ sarà una sfida tra due squadre che sin qui hanno fatto molto bene in stagione, ma se i partenopei hanno iniziato il loro 2022 con un pareggio (quello a Torino contro la Juventus) ed una vittoria, i gigliati sono viceversa reduci dalla loro peggior prestazione da quando sono guidati da Vincenzo Italiano: il pesantissimo 4-0 subito in campionato sul campo del Torino.

Luciano Spalletti disegnerà la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale, davanti ad Ospina, saranno Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani e Juan Jesus a completare la linea difensiva.

Demme e Lobotka agiranno in mediana, mentre in avanti, Politano, Mertens ed Elmas comporranno il trio a supporto della punta centrale Petagna.

La Fiorentina si schiererà con il classico 4-3-3. Tra i pali si rivedrà Dragowski (al rientro dopo un infortunio patito in campionato proprio contro il Napoli) che sarà difeso da una linea composta da Venuti, Milenkovic, Nastasic e Biraghi.

Torreira si sistemerà in cabina di regia a centrocampo, con Bonaventura e Duncan che andranno a completare la mediana, mentre Vlahovic sarà in attacco il perno centrale di un tridente completato da Gonzalez e Saponara.

La vincente di questo ottavo di finale, affronterà nei quarti l'Atalanta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.