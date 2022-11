Probabili formazioni Napoli-Empoli: Raspadori nel tridente dei partenopei

Il Napoli capolista attende l’Empoli al Maradona nel quattordicesimo turno di Serie A: i partenopei puntano a rafforzare il primato.

Una lunghissima striscia di vittorie in campionato iniziata addirittura a fine agosto ed una classifica che parla di un vantaggio di sei punti sul Milan secondo.

Forse è presto per parlare di fughe, ma i numeri del Napoli di questo inizio di stagione sono letteralmente straordinari. La compagine partenopea sta viaggiando a medie incredibili e, nell’anticipo del quattordicesimo turno di Serie A contro l’Empoli, proverà a mettere in cascina altri punti pesanti.

Gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dalla vittoria ottenuta in rimonta sul campo dell’Atalanta, ma anche quelli di Paolo Zanetti nello scorso turno hanno fatto bottino pieno: vittoria contro il Sassuolo dopo due sconfitte consecutive.

Per l’occasione, il Napoli si sistemerà in campo con il consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Meret, saranno Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui a completare la linea difensiva.

Lobotka si sistemerà in cabina di regia a centrocampo, mentre ai suoi fianchi agiranno da interni Anguissa e Zielinski. In attacco, Osimhen sarà l’uomo di riferimento di un tridente completato da Politano e Raspadori, in vantaggio su Elmas.

L’Empoli ripartirà da un 4-3-1-2 nel quale Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi alzeranno il muro difensivo davanti a Vicario.

A centrocampo, Marin sarà il vertice basso di un rombo che prevede Haas e Bandinelli in mediana e uno tra Baldanzi e Pjaca chiamato ad agire da trequartista. Cambiaghi e Satriano formeranno la coppia di attacco, Lammers parte dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-EMPOLI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Satriano.