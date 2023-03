Il Napoli cerca uno storico accesso ai quarti di Champions: Lozano o Politano a destra nel tridente, ok Kim e Meret. Eintracht con Borré centravanti.

Ancora un altro piccolo passo prima della gloria per una qualificazione tra le migliori otto della Champions League: il Napoli non ha mai raggiunto i quarti di finale della competizione continentale più prestigiosa, ma lo 0-2 inflitto all'Eintracht nell'andata degli ottavi lascia ben sperare in tal senso.

Gli azzurri sono padroni del proprio destino: il pass arriverebbe addirittura anche con una sconfitta di misura, il minore dei mali in una situazione del genere. D'altro canto, i tedeschi hanno bisogno di un'impresa che dovrà avvenire senza Kolo Muani, espulso a Francoforte.

Glasner con Kamada e Götze a sostegno dell'unica punta Borré, mentre Jakic e Rode sostengono il centrocampo. Sulle fasce, pronti Buta (o Knauff) e Max. Davanti a Trapp, retroguardia a tre composta da Tuta, Ndicka e Hasebe.

Spalletti può contare su una rosa al gran completo: presenti sia Meret (sostituito da Gollini al 'Maradona' contro l'Atalanta) che Kim, uscito malconcio dal match vinto sabato pomeriggio. Nei quattro di difesa si rivede anche Mario Rui, reduce da due turni di stop in campionato e favorito su Olivera.

Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka, mentre in attacco il recuperato Lozano si candida per una maglia a destra ed è in ballottaggio con Politano. Intoccabili i soliti Osimhen e Kvaratskhelia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-EINTRACHT

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, Jakic, Rode, Max; Kamada, Götze; Borré. All. Glasner.