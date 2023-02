Il Monza ospita il Milan nel ventitreesimo turno del campionato di Serie A: Pioli cambia in attacco, a destra Messias più di Saelemaekers.

Il Monza per prolungare la sua striscia positiva e per confermarsi una delle squadre più in forma del campionato, il Milan per centrare la sua seconda vittoria consecutiva nel torneo e mettere in cascina punti pesanti per la corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Brianzoli e rossoneri si sfideranno all’U-Power Stadium in una delle tre gare in programma nel sabato del ventitreesimo turno di Serie A.

Raffaele Palladino, per l’occasione, disegnerà la sua squadra con il solito 3-4-2-1 nel quale saranno Izzo, Pablo Marì e Marlon a completare il terzetto difensivo davanti a Di Gregorio.

Birindelli più di Donati a destra, con Ciurria sull'out di sinistra, mentre Pessina e Rovella comporranno il duo di mediana. Sensi va invece verso la panchina. In attacco Petagna agirà da unica punta, supportato da Mota Carvalho e Caprari.

Modulo speculare per Stefano Pioli, che dunque continuerà a riproporre una difesa a tre. Davanti a Tatarusanu, saranno Kalulu, Kjaer e Thiaw ad alzare il muro rossonero.

In mediana, vista l’indisponibilità di Bennacer, sarà ancora Krunic a coadiuvare Tonali, mentre a presidiare gli esterni saranno uno tra Messias e Saelemaekers a destra (Calabria è fuori dai giochi a causa di un problema all’anca) e Theo Hernandez a sinistra.

La grande novità è però in attacco: Giroud va verso la panchina, nell'ottica di un turnover ragionato, e così il centravanti rossonero davanti a Leao e Diaz sarà Origi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-MILAN

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Ciurria; Mota, Caprari; Petagna.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Origi.