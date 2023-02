A San Siro si gioca la gara d'andata degli ottavi di finale: Pioli conferma il 3-4-3, Conte deve fare i conti con l'emergenza infortuni.

Torna la Champions League e torna con un match pieno di fascino: Milan e Tottenham si sfidano a San Siro per l'andata degli ottavi, tra la speranza di costruirsi un buon margine in vista del ritorno e quella di lasciarsi definitivamente alle spalle un momento complicato.

Il Milan è reduce dall'1-0 contro il Torino di venerdì scorso, che ha interrotto una serie nera iniziata col 2-2 contro la Roma. Non sta molto meglio il Tottenham, che perdendo malamente a Leicester (4-1) ha confermato di essere una squadra che non conosce la parola "continuità".

Pioli conferma il 3-4-1-2 visto contro il Torino, con Brahim Diaz a sostegno di Leão e Giroud. La grande novità è il ritorno di Tomori, tornato da poco a disposizione e già pronto a far parte del pacchetto arretrato rossonero.

Milan con problemi anche a centrocampo: come annunciato dal tecnico alla vigilia, Bennacer non è a disposizione. A rimpiazzare l'algerino in mezzo al campo sarà nuovamente Krunic. Così come Calabria è destinato ad accomodarsi in panchina: pronto ancora Saelemaekers sulla destra.

Non sta troppo bene nemmeno il Tottenham, privo degli infortunati Lloris e Bentancur (quest'ultimo si è rotto il crociato, stagione finita) ma anche dello squalificato Hojbjerg: la coppia centrale di centrocampo potrebbe essere formata da Skipp e Sarr, con l'alternativa di un avanzamento dalla difesa di Dier.

Sulla destra Pedro Porro, costosissimo acquisto invernale, perde il ballottaggio con Emerson. In difesa Lenglet più di Davies. Cartucce offensive affidate a Son e Kane, oltre a Kulusevski.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TOTTENHAM

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leão. All. Pioli

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte