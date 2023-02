Il Milan ospita il Torino: Pioli conferma il cambio modulo. In avanti Giroud-Leao. Ibrahimovic in panchina. Juric si affida a Sanabria e Vlasic.

Milan-Torino è l'anticipo che apre la ventiduesima giornata di Serie A. I rossoneri, in piena crisi, se la vedranno con i granata che, parole Ivan Jurić, stanno iniziando a prendere le sue sembianze.

Il Milan viene da una lunga seria negativa, culminata con la sconfitta per 1-0 nel derby di domenica con l'Inter. Il Toro invece ha vinto, sempre domenica, 1-0 con l'Udinese, con goal di Karamoh.

Pioli potrebbe valutare un altro cambio modulo, passando 3-4-3 con Leao e Diaz accanto a Giroud in davanti. In panchina si rivede Ibrahimovic, al rientro dopo 7 mesi dall'ultima apparizione, in quel Sassuolo-Milan che valse lo scudetto al Milan. Ancora assenti Tomori e Bennacer, oltre a Maignan.

Il tecnico rossonero conferma la difesa a tre con Kalulu, Kjaer e Thiaw davanti a Tatarusanu.

Discorso diverso per il Torino, che davanti si affida all'unico attaccante disponibile, Antonio Sanabria, ma che non rinuncia ai suoi uomini fondamentali, su tutti Buongiorno, fresco di laurea in economia aziendale. Non sarà della partita il neo acquisto Ilic, ancora non al meglio della condizione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao, Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Linetty, Voivoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.