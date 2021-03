Formazioni Milan-Manchester United: Castillejo falso nove

Milan e Manchester United si affrontano nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A San Siro si riparte dal’1-1 dell’andata.

Messa alle spalle la sconfitta interna patita contro il Napoli in campionato, il Milan torna a concentrarsi sull’ Europa League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida molto dura, ma da affrontare partendo da una situazione di leggero vantaggio.

I rossoneri saranno infatti impegnati contro il Manchester United nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale e a San Siro si ripartirà dal prezioso 1-1 maturato in extremis all’andata all’ Old Trafford .

Non convocati tra i rossoneri Romagnoli, Calabria, Rafal Leao e Ante Rebic. Stefano Pioli , si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale saranno Kalulu, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez a completare la linea difensiva davanti a Gianluigi Donnarumma.

Meité e Kessié comporranno il duo di mediana, mentre in avanti ci saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic a supporto del falso nueve Samu Castillejo, visto che Ibrahimovic partirà dalla panchina.

Modulo speculare per Ole Gunnar Solskjaer che davanti ad Henderson sistema una linea difensiva composta da Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Shaw.

McTominay e Fred agiranno in mediana, mentre in attacco, viste le assenze di Cavani e Martial, sarà Greenwood agire da unica punta supportato da James, Bruno Fernandes e Rashford. Recuperato Pogba che partirà dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.