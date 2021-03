Milan-Manchester United dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida il Manchester United nel ritorno degli ottavi di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Manchester United

Milan-Manchester United Data: 18 marzo 2021

18 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite), TV8 (numero 8 e 508 del digitale terrestre)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite), TV8 (numero 8 e 508 del digitale terrestre) Streaming: TV8.it/streaming, Sky Go e Now Tv

Il Milan di Stefano Pioli ospita il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri milanesi passeranno il turno e accederanno ai quarti in caso di pareggio per 0-0 o di vittoria sugli inglesi con qualunque risultato, dopo il pareggio per 1-1 nell'andata di Old Trafford, con il goal del pari ottenuto in extremis da Kjaer dopo il vantaggio provvisorio di Diallo.

In soccorso della squadra italiana corre anche la cabala, che dice che quando non sono riusciti a vincere il match di andata fra le mura amiche, i Red Devils sono stati eliminati in 6 delle ultime 8 sfide in competizioni europee. Fra le due formazioni quella del Meazza sarà la seconda partita nel torneo: Milan e Manchester United si sono tuttavia sfidati 5 volte a San Siro, con un bilancio di 4 vittorie per gli italiani e di un'unica vittoria inglese, il 2-0 nell'incrocio più recente del febbraio 2010.

Il Milan, tuttavia, è stato sconfitto in 4 delle ultime partite casalinghe nelle Coppe europee contro formazioni inglesi (una vittoria), dopo esser stato imbattuto nelle precedenti 13 (8 vittorie e 5 pareggi). In più il Manchester United è uscito vincitore dalle ultime due campagne fuoricasa contro squadre italiane, l'ultima contro la Juventus nel 2018, mentre precedentemente aveva ottenuto il successo in 3 occasioni su 16 tentativi.

Se passasse il turno, il Milan raggiungerebbe i quarti di una competizione europea dopo 9 anni: l'ultima volta fu nel 2011/12, quando in Champions League eliminò proprio una formazione inglese, l'Arsenal di Arsene Wenger.

Brahim Díaz e Jens Petter Hauge (non inserito in lista per la fase ad eliminazione diretta) sono i migliori marcatori della squadra di Pioli nel torneo con 3 reti, mentre Bruno Fernandes è il più prolifico dei Red Devils nel torneo con 2 reti. Gli inglesi sono stati ripescati ai sedicesimi dopo l'eliminazione dalla Champions League. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-MANCHESTER UNITED

Milan-Manchester United si disputerà la sera di giovedì 18 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª fra le due formazioni in Europa League, è in programma alle ore 21.00. L'arbitro sarà il tedesco Felix Brych.

Tifosi e appassionati avranno varie possibilità per seguire in tv Milan-Manchester United. La partita sarà infatti trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre) oltre che a pagamento sulla piattaforma Sky, dove sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Anche per la visione in streaming di Milan-Manchester United ci sono varie opzioni. La partita sarà trasmessa in chiaro online sul sito TV8.it e mediante Sky Go sarà visibile per gli abbonati della tv satellitare anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su personal computer e notebook, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una terza possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di contenuti sportivi, fra cui anche i match dell'Europa League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

Goal.com offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Milan-Manchester United anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pioli confida nel recupero di Zlatan Ibrahimovic in attacco, con lo svedese che ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo l'infortunio. Se dovesse partire dalla panchina, Rebic sarà confermato nel ruolo di prima punta, con Rafael Leão che in questo caso riposerebbe. In mediana Meité è favorito su Tonali per far coppia con Kessié. In difesa va verso il rientro in gruppo dopo lo stop per infortunio capitan Romagnoli, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Diversamente sarà ancora Tomori a giocare accanto a Kjaer. Sulla destra ancora Dalot, con Theo Hernández confermato sulla corsia mancina. Fra i pali agirà Donnarumma.

Solskjaer ha recuperato Rashford e potrebbe riavere a disposizione anche i big Martial, Cavani e Pogba. Questi ultimi, tuttavia, sembrano al momento costituire più delle mosse cui poter ricorrere a gara in corso che delle soluzioni dal primo minuto. Nel ruolo di 'finto nove' dovrebbe dunque giocare il talento Greenwood, con Daniel James, Bruno Fernandes e Rashford a sostegno sulla trequarti. Sulla mediana McTominay affiancherà Matic. In difesa, davanti al portiere Henderson, Wan-Bissaka e Alex Telles saranno gli esterni bassi, mentre Bailly e Lindelöf si giocano il posto al centro accanto a Maguire.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Rebic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.