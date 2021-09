Il Milan ospita la Lazio per la terza giornata di Serie A, Pioli recupera Kessié e Ibrahimovic, Sarri ritrova Lazzari.

Aria di big-match a 'San Siro' dove il Milan apre contro la Lazio una settimana impegnativa, che lo vedrà affrontare nell'ordine anche il Liverpool in Champions League e la Juventus in campionato.

Guarda Milan-Lazio su DAZN. Attiva ora

I rossoneri attualmente sono primi a punteggio pieno così come la Lazio, inoltre Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic che però dovrebbe partire dalla panchina, mentre Giroud non è stato neppure convocato: in attacco quindi toccherà a Rebic.

Dietro di lui agiranno Rafael Leao, Brahim Diaz e uno tra Florenzi e Saelemaekers col primo leggermente favorito. Rientro importante anche a centrocampo dove torna Kessié, subito titolare al fianco di Tonali anche perché Krunic non è al meglio. In difesa possibile turno di riposo per Kjaer che verrebbe sostituito da Romagnoli.

Sarri a sua volta recupera Lazzari, ma sulla destra dovrebbe toccare a Marusic con Hysaj a sinistra mentre Luiz Felipe farà coppia con Acerbi. Tutto confermato a centrocampo e in attacco dove Felipe Anderson e Pedro completeranno il tridente insieme a Immobile.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli , Hernandez; Tonali, Kessie; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.