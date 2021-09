Milan-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match a San Siro tra il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri nel 3° turno: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Si riaccendono le luci di San Siro: è già tempo di big match. Milan e Lazio si affrontano allo stadio 'Giuseppe Meazza' nella gara in programma nel terzo turno di Serie A.

Rossoneri e biancocelesti sono a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti. La squadra di Pioli ha superato di misura la Sampdoria a Marassi, prima del pirotecnico 4-1 contro il Cagliari davanti ai propri sostenitori. Grande inizio per Maurizio Sarri nella sua nuova avventura all'ombra del Colosseo. La Lazio ha battuto l'Empoli in trasferta 3-1 all'esordio; poi il roboante 6-1 all'Olimpico contro lo Spezia.

Nella passata stagione, goal e spettacolo tra Milan e Lazio. Le due squadre hanno portato a casa una vittoria a testa. I rossoneri si sono imposti col risultato di 3-2 a San Siro, mentre a ritorno i capitolini hanno portato a casa i tre punti grazie al successo netto per 3-0.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti su Milan-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino a consigli utili sulle possibilità per guardare la sfida in diretta tv e streaming .

La sfida tra Milan e Lazio si giocherà domenica 12 settembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 18:00.

Il match tra Milan e Lazio verrà trasmesso in diretta ed esclusiva da DAZN: l'incontro sarà visibile scaricando l'app di DAZN su smart tv compatibili, oppure su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora collegando il televisore a dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella di utilizzare il TIMVISION BOX.

La telecronaca del match tra Milan e Lazio è affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Milan-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN mediante PC o scaricando l'app su smartphone o tablet.

Il match che vedrà opposte Milan e Lazio verrà raccontato in tutti i suoi aspetti anche qui su Goal, dalle formazioni ufficiali alle azioni minuto per minuto della partita attraverso la nostra cronaca testuale.

Prima possibile presenza della stagione per Kessie e Ibrahimovic. I due calciatori recuperano dopo gli infortuni e si preparano per giocare, il primo dall'inizio e il secondo partendo dalla panchina. Pioli non potrà contare su Giroud, positivo al Covid, e inizialmente si affiderà a Rebic in attacco, mentre sulla trequarti ci sarà Leao accanto a Saelemaekers e Brahim Diaz. Bennacer in panchina.

Nella Lazio recupera Immobile in vista del match di San Siro. Ma le buone notizie dall'infermeria per Sarri non finiscono qui: Lazzari, uscito durante la sfida contro lo Spezia, è tornato a disposizione, anche se andrà in panchina. Al suo posto gioca Marusic, reduce dal goal con il Montenegro. In attacco, Pedro e Felipe Anderson prenotano una maglia da titolare, mentre l'ultimo arrivato Mattia Zaccagni scalda i motori e tenta il sorpasso in extremis.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.