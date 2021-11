Probabili formazioni Milan-Inter: luci a San Siro, Ibrahimovic sfida Dzeko

La Serie A, l'Italia calcistica e i tifosi di tutto il mondo hanno aspettato per settimane questo evento. Ora è arrivato il momento del Derby di Milano, il big match tra Milan e Inter nuovamente infuocato e con i tifosi in quel di San Siro per punti importanti in chiave Scudetto.

Milan e Inter arrivano al Derby conoscendo il risultato del Napoli, impegnato, alle 18, decisi a rimanere aggrappati. I nerazzurri sono distanti sette punti dai cugini rossoneri ed una sconfitta porterebbe il Diavolo a scappare, con residue speranze del team Inzaghi.

Le due squadre si sono affrontate tre volte nella scorsa annata, di cui una in Coppa Italia: l'Inter ha guadagnato la semifinale ai danni del Milan dopo il confronto del Meazza, mentre in Serie A è arrivato un successo a testa con Ibrahimovic e l'ex Lukaku protagonisti.

Il Milan propone Ibrahimovic come prima punta, con Leao, Krunic e Saelemaekers a comporre il tridente di Pioli sulla trequarti. Inizialmente in panchina Brahim Diaz, che dopo aver contratto il Covid non è ancora tornato al 100%. A centrocampo conferma per Tonali insieme a Kessie, tra i pali Tatarusanu sarà difeso da Calabria, Tomori, Kjaer e Ballo-Touré (avanti rispetto a Kalulu). Theo Hernandez squalificato.

Nell'Inter nessun dubbio per Inzaghi, che propone Dzeko e Lautaro Martinez come punte del suo 3-5-2. Gli esterni saranno Perisic e Darmian, gli interni Brozovic, Calhanoglu e un Barella fresco di rinnovo. In porta Handanovic, solita retroguardia Skriniar, De Vrij e Bastoni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.