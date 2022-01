La Coppa Italia è giunta gli ottavi di finale, il che vuol dire che entrano in scena nel torneo anche le big, ovvero le teste di serie. Tra esse anche il Milan di Stefano Pioli che, dopo un ottimo inizio di 2022, fa il suo esordio nella competizione sfidando a San Siro il Genoa di Andrij Shevchenko.

La compagine rossonera, che ha vinto le sue prime due partite dell’anno (quelle giocate in campionato contro Roma e Venezia), per l’occasione si sistemerà in campo con il consueto 4-2-3-1.

Nel cuore della linea difensiva davanti a Maignan, si rivedrà Tomori dal 1’ al fianco di Gabbia, mentre Kalulu e Theo Hernandez saranno chiamati a presidiare gli esterni.

Tonali e Krunic comporranno il duo di mediana, mentre in avanti Giroud agirà da unica punta supportato dal trio Saelemaekers-Maldini-Rebic. Squalificato Ibrahimovic che non sarà della partita.

Shevchenko (la cui posizione è data già fortemente in bilico) disegnerà il suo Genoa con un 3-5-2 nel quale, davanti a Semper, saranno Biraschi, Ostigard e Vasquez a completare il terzetto difensivo.

Chiavi del centrocampo affidate a Rovella, con Touré e Portanova interni, mentre sugli esterni si sistemeranno Sabelli e Cassata. In attacco spazio al nuovo arrivato Yeboah al fianco di Caicedo.

La vincente del confronto affronterà una tra Lazio ed Udinese.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-GENOA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli.

GENOA (3-5-2): Semper; Biraschi, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Touré, Rovella, Portanova, Cassata; Yeboah, Caicedo. All. Tassotti (Shevchenko positivo al Covid).