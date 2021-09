Probabili formazioni Milan-Atletico Madrid: Rebic al centro dell'attacco

Il Milan vuole riscattarsi in Champions League dopo il ko di Liverpool: con l'Atletico Madrid spazio a Rebic. 'Colchoneros' con Suarez e Joao Felix.

In casa Milan c'è ancora un po' di amaro in bocca per come è maturata la sconfitta all'esordio nel girone di Champions League: ad 'Anfield' il Liverpool l'ha spuntata di misura e in rimonta, dopo aver seriamente rischiato di lasciare il passo alla squadra di Pioli.

I rossoneri hanno l'opportunità di rifarsi davanti al proprio pubblico: avversario l'Atletico Madrid di Simeone, atteso da una sorta di 'derby' per i suoi trascorsi all'Inter. I 'Colchoneros', peraltro, furono l'ultima squadra affrontata dal Milan agli ottavi della stagione 2013/14, chiusa con una dolorosissima sconfitta in finale contro i cugini del Real.

Pioli ritrova Calabria in difesa, ma non Kjaer, nemmeno convocato: a far coppia con Tomori sarà così Romagnoli. Intoccabile Maignan tra i pali. In mediana fiducia alla coppia Tonali-Kessié. Nessuna sorpresa sulla trequarti: Saelemaekers, Brahim Diaz e Leão a supporto di Rebic, ancora una volta sostituto di Giroud (panchina per lui) e dell'infortunato di lungo corso Ibrahimovic.

Simeone si affida alla difesa a tre composta da Gimenez, Felipe ed Hermoso, a protezione della porta di Oblak. Trippier e Carrasco quinti di centrocampo, con Marcos Llorente, Koke e Lemar ad agire nel mezzo. Peso dell'attacco sulle spalle di Suarez e Joao Felix, al rientro dopo aver scontato due giornate di squalifica in Liga. Panchina inziale per Griezmann.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Joao Felix. All. Simeone